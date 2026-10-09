Тренер Панфилова назвала три причины боли в коленях после тренировок

Фитнес-тренер Валерия Панфилова рассказала ИА PrimaMedia, что боль и хруст в коленях после приседаний и выпадов могут возникать из-за недостаточной разминки, резкого увеличения нагрузки и неправильной техники выполнения упражнений.
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