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Аргументы и Факты

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Тренер Панфилова назвала три причины боли в коленях после тренировок

Тренер Панфилова назвала три причины боли в коленях после тренировок

Фитнес-тренер Валерия Панфилова рассказала ИА PrimaMedia, что боль и хруст в коленях после приседаний и выпадов могут возникать из-за недостаточной разминки, резкого увеличения нагрузки и неправильной техники выполнения упражнений.

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