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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Сорокин: «Не люблю буллиты. Это как фехтование: кто кого перетерпит, передернет. Пока чаще перетерпливают и передергивают меня»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин объяснил, почему не любит серии послематчевых буллитов.  – Буллиты по-прежнему ненавидишь? Хотя последние две серии выиграл.

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