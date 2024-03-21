Сегодня вновь намечаются массовые отключения электричества на правобережье Астрахани – только под утро

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 22 марта, в плановом отключении электричества находятся 3 населенных пункта: Астрахань – в Трусовском районе - с 04:00 до 05:00, в Центральном и Заболдинском районах - с 09:00 до 18:00; Знаменск - с 10:00 до 11:00, с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00; Ахтубинский – п.