БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Угроза за угрозой: на Западе все громче говорят о блокаде России с моря

Угроза за угрозой: на Западе все громче говорят о блокаде России с моря

В начале ноября российские СМИ сообщили, что новейший фрегат «Адмирал Головко», как особо подчеркнуто, носитель гиперзвукового оружия, вместе «с отрядом кораблей» вышел в свой первый дальний поход в Атлантику.

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Комментарии
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E
Ed
Страсть к красным линиям это  наблюдаемый  дефицит стратегического планирования и организации операционного ответа. С тямой не все гладко.
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