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Царьград

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Запад может разморозить $300 млрд российских активов для начала переговоров

Запад может разморозить $300 млрд российских активов для начала переговоров

Публикация Unherd предполагает, что Запад может снять заморозку с российских активов для начала переговоров.

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