Объявлена дата следующего появления Кейт Миддлтон на публике

Принцесса возбудила подозрения по поводу своего здоровья. Британцы узнали, когда снова увидят Кейт LEGION-MEDIAФанаты британского королевского семейства узнали, когда в следующий раз смогут увидеть Кейт Миддлтон.
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