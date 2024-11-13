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Объявлена дата следующего появления Кейт Миддлтон на публике

Объявлена дата следующего появления Кейт Миддлтон на публике

Принцесса возбудила подозрения по поводу своего здоровья. Британцы узнали, когда снова увидят Кейт LEGION-MEDIAФанаты британского королевского семейства узнали, когда в следующий раз смогут увидеть Кейт Миддлтон.

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