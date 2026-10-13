Опубликованы фото из нового спортклуба «Город Горький»

В центре Нижнего Новгорода открылся спортклуб «Город Горький», разместившийся в здании с почти вековой историей — в бывшем бассейне «Динамо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правда или ложь: ...
- GS Финэксперт Карапе...
- Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым