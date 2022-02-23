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Инсайдер Джейк Фишер: «Если Леброн не продлит контракт с «Лейкерс» этим летом, можно считать, что он ушел»

Инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер заявил, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» по окончании контракта в 2023 году, если не продлит соглашение с клубом этим летом.

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