Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Кандидату необходимо соответствовать основным требованиям, предъявляемым к лицам, поступающим на военную службу по контракту (по состоянию здоровья, профессиональной пригодности, уровню образования, физической подготовки) и являться гражданином Российской Федерации не имеющим гражданства (подданства) либо вида на жительство иностранного государства.