Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту

Кандидату необходимо соответствовать основным требованиям, предъявляемым к лицам, поступающим на военную службу по контракту (по состоянию здоровья, профессиональной пригодности, уровню образования, физической подготовки) и являться гражданином Российской Федерации не имеющим гражданства (подданства) либо вида на жительство иностранного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии