Готовимся к самым длинным праздникам уже сейчас До Нового года еще несколько месяцев, но самые предусмотрительные уже начинают решать главный декабрьский вопрос: где встречать 2027-й? Тем более что раннее бронирование позволяет еще и сэкономить.
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