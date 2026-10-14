Готовимся к самым длинным праздникам уже сейчас До Нового года еще несколько месяцев, но самые предусмотрительные уже начинают решать главный декабрьский вопрос: где встречать 2027-й? Тем более что раннее бронирование позволяет еще и сэкономить.