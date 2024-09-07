Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Паша, они предателям не платят, и ты для них всегда останешься недочеловеком

Паша, они предателям не платят, и ты для них всегда останешься недочеловеком

Владимир Маслов Вчера Пашка опубликовал объяснительную (перевод на русский), где попытался донести своим мыслехозяевам что он свой, «буржуинский», и намерение замариновать его в зиндане «это ошибочный подход».

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Паша идиот полный, раз уверовал в свою неприкосновенность, особенно на западе! Он теперь все сделает, что ему прикажут! Все, он пешка в своём телеграмме!
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