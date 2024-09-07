Паша, они предателям не платят, и ты для них всегда останешься недочеловеком

Владимир Маслов Вчера Пашка опубликовал объяснительную (перевод на русский), где попытался донести своим мыслехозяевам что он свой, «буржуинский», и намерение замариновать его в зиндане «это ошибочный подход».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии