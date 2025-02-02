Петербургским арендаторам напомнили о снегоочистке прилегающей территории

Границы определены в Правилах благоустройства города Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга напоминает арендаторам и пользователям земельных участков о необходимости осуществлять снегоочистку прилегающей территории.
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