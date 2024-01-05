Как поднять настроение: 11 способов, советы психолога

Как настроение отражается на качестве жизни Как поднять настроение: 11 эффективных способов Как поднять настроение не получится Почему одни способы работают, а другие нет: комментарий эксперта Материал прокомментировали: Елена Веренич, EMDR-терапевт, специалист по работе с психологической травмой, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»; Виталия Аветова, психолог, преподаватель по развитию soft skills РАНХиГС; Алла Бучкова, психолог-конфликтолог, кандидат наук, преподаватель РЭУ им.