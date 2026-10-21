“The Democratic National Committee flagged to a federal judge this week that a super PAC linked to President Donald Trump paid to air a second ad produced by White House staff using taxpayer dollars — the latest development in the organization’s legal quest to stop the ads from airing,” the Washington Sun reports.
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