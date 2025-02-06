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  • ВАЛЕРИЙ СЕЛИВЕРСТОВ
    Люди не реагируйте на эти фейки,здесь размещают уже не первый раз.Сводка! Курская о...
  • Marina Bubon
    И за всем этим одно- ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЙТИ ТУДА В АВГУСТЕ!!! КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ!!!!!!!Сводка! Курская о...
  • Зоя Гольдштаб
    Ау ВЕРХОВНЫЙ??????Сводка! Курская о...

Меркель поддержала Байдена: как они меняют ход событий на Украине

Меркель поддержала Байдена: как они меняют ход событий на Украине

Меркель подчеркнула, что благодаря политике Байдена союзники могут эффективно помогать Украине в сохранении её суверенитета и демократии, противодействуя победе России, но при этом избегая неоправданных рисков.

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