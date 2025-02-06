Меркель поддержала Байдена: как они меняют ход событий на Украине

Меркель подчеркнула, что благодаря политике Байдена союзники могут эффективно помогать Украине в сохранении её суверенитета и демократии, противодействуя победе России, но при этом избегая неоправданных рисков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии