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Карпин о задаче «Ростова»: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Дальше посмотрим»

Главный тренер «Ростова» рассказал о задачах в предстоящем сезоне. — Как вы смотрите на цели команды, на что может претендовать «Ростов» в сезоне? — Давайте так: сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание.

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