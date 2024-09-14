НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RSUTE

11 подписчиков

Свежие комментарии

Энергия слов: почему на «спасибо» нельзя отвечать «на здоровье»

Энергия слов: почему на «спасибо» нельзя отвечать «на здоровье»

Энергия слов: почему на «спасибо» нельзя отвечать «на здоровье» Алёна Юрьева Многие из нас привыкли отвечать на благодарности словами «на здоровье», не задумываясь о том, какой смысл они могут нести на более глубоком уровне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх