Энергия слов: почему на «спасибо» нельзя отвечать «на здоровье» Алёна Юрьева Многие из нас привыкли отвечать на благодарности словами «на здоровье», не задумываясь о том, какой смысл они могут нести на более глубоком уровне.
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