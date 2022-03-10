Зайнутдинов, Алип, Щеткин в расширенном составе сборной Казахстана на матчи Лиги Наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович определил круг кандидатов, которые могут быть вызваны на ближайшие стыковые матчи Лиги наций против Молдовы, сообщает Vesti.

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