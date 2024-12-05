Грушевский: Галкин* выполняет заказ крупного спонсора по идеологической линии

Пародист уверен: за действиями и высказываниями иноагента стоят большие деньги.Известный юморист Михаил Грушевский уверен в том, что сбежавший из России Максим Галкин* является всего лишь наёмным актером, который получает деньги за свою роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии