За активную общественную деятельность награждены участники организации «Боевое братство» из Тейкова

<p> За активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи государственными наградами отмечены члены Тейковского городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Сергей Сухов и Эдуард Цветков.
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