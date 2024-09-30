Крупный барнаульский чиновник выступил в суде по делу бывшего заммэра Шеломенцева

В суде по делу Шеломенцева, наконец, начали опрашивать свидетелей В суде по "взяточному" делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева выступил действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин.
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