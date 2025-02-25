В Госдуме опровергли повышение штрафов за неправильную входную дверь

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ заявил, что поправки, о которых идет речь, действуют уже три года Информацию о росте штрафов до 15 тысяч рублей за неправильно установленную входную дверь опровергли.
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