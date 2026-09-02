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ИА Регнум

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Спасатель Леонов усомнился, что причиной гибели Усольцевых могла стать травма

Спасатель Леонов усомнился, что причиной гибели Усольцевых могла стать травма

Пропавший в Кутурчинском Белогорье Сергей Усольцев вряд ли мог погибнуть из-за травмы после падения или переохлаждения.

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