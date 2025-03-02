В США сообщили об уничтожении в Сирии крупного террориста

Вооруженные силы США нанесли 23 февраля высокоточный авиаудар по северо-западу Сирии. В результате был уничтожен один из руководителей местной террористической организации, в воскресенье, 2 марта, ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).