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Зеленский заявил Трампу: Киев готов к переговорам с Россией

Некоторые европейские лидеры встретились в Киеве и позвонили Трампу и рассказали о своих идеях.Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией, но при одном условии.

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