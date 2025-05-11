Зеленский заявил Трампу: Киев готов к переговорам с Россией

Некоторые европейские лидеры встретились в Киеве и позвонили Трампу и рассказали о своих идеях.Владимир Зеленский сказал Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией, но при одном условии.
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