Ольга Павлюченкова: Служба по контракту – это выбор мужчин сильных не только физически, но и духовно

«В ходе спецоперации наша страна отстаивает своё право на самостоятельное развитие. Русские люди сплотились для достижения общей цели – Победы над врагом! Служба по контракту – это выбор мужчин сильных не только физически, но и духовно.
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