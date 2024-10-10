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Смоленская Газета

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Ольга Павлюченкова: Служба по контракту – это выбор мужчин сильных не только физически, но и духовно

Ольга Павлюченкова: Служба по контракту – это выбор мужчин сильных не только физически, но и духовно

«В ходе спецоперации наша страна отстаивает своё право на самостоятельное развитие. Русские люди сплотились для достижения общей цели – Победы над врагом! Служба по контракту – это выбор мужчин сильных не только физически, но и духовно.

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