Александр Данч: "Я не знаю сколько стоит день человеческой жизни"

Многие пациенты, зная, что жить им остаются считанные месяцы, тем не менее идут на операцию, даже если она может продлить им жизнь еще буквально на несколько месяцев, поскольку это позволит им успеть еще что-то сделать, но никто не знает, сколько стоит день человеческой жизни.
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