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В Ростове-на-Дону водитель "ВАЗа" врезался в маршрутный автобус с людьми. Есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону водитель "ВАЗа" врезался в маршрутный автобус с людьми. Есть пострадавшие

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, седьмого апреля, в Ростове-на-Дону на пересечении Будённовского проспекта и улицы Черепахина в конце рабочего дня.

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