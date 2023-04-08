В Ростове-на-Дону водитель "ВАЗа" врезался в маршрутный автобус с людьми. Есть пострадавшие

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, седьмого апреля, в Ростове-на-Дону на пересечении Будённовского проспекта и улицы Черепахина в конце рабочего дня.