"Машину не узнал": парковка в центре Владивостока закончилась неприятностью - фото

Утро 22 ноября для владельца автомобиля Mazda CX-5 не стало добрым — на припаркованную машину с административного здания на улице Лазо упала строительная люлька, которая буквально разорвала бампер, сообщает ИА NakhodkaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.