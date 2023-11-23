"Машину не узнал": парковка в центре Владивостока закончилась неприятностью - фото

Утро 22 ноября для владельца автомобиля Mazda CX-5 не стало добрым — на припаркованную машину с административного здания на улице Лазо упала строительная люлька, которая буквально разорвала бампер, сообщает ИА NakhodkaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
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