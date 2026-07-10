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Газета.ру

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Юрист Якова: жертвы насилия молчат из-за страха вторичной травмы

Юрист Якова: жертвы насилия молчат из-за страха вторичной травмы

Человек, переживший насилие, часто молчит о своей проблеме, поскольку боится не только агрессора, но и вторичной травмы - когда его боль становится предметом обсуждения, обрастает домыслами и превращается в контент.

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