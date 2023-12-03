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Глава МВД Франции: Жертвой нападения в Париже стал турист из ФРГ

Глава МВД Франции: Жертвой нападения в Париже стал турист из ФРГ

В результате нападения на прохожих во французской столице ранения получили иностранные туристы. Такой информацией делится Reuters, ссылаясь на заявление министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена.

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