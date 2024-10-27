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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерида (WTA). Блинкова начнет матчем с Цуренко, Корнеева – с Паркс, Полина Кудерметова – с Подорошкой

Мерида (WTA). Блинкова начнет матчем с Цуренко, Корнеева – с Паркс, Полина Кудерметова – с Подорошкой

Первой посеяна 71-я ракетка мира Рената Сарасуа, которая встретится с Акашей Урхобо (WC). Анна Блинкова (5) сыграет с Лесей Цуренко, Алина Корнеева – с Алисией Паркс.

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