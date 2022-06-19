Шоумен Максим Галкин в кругу семьи отметил свое 46-летие

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Семья артиста эстрады, пародиста и шоумена Максима Галкина 18 июня получила еще один веский повод собраться за одним столом, ведь в этот день супругу примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой исполнилось 46 лет.