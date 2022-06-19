От личное мнение

451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Мальцев
    Не так всё односложно как может показаться на первый взгляд . Во-первых,  у власти находятся насквозь коррумпированны...Тема как с СССР у...
  • 6324362 Елен
    оно само унижается,Путин тут не причем))Французский полит...
  • Виктор Бор
    Только расстрел, если нельзя повесить публично! Думать надо до того, а не после... После только отвечать придется!Слезы на публику:...

Шоумен Максим Галкин в кругу семьи отметил свое 46-летие

Шоумен Максим Галкин в кругу семьи отметил свое 46-летие

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Семья артиста эстрады, пародиста и шоумена Максима Галкина 18 июня получила еще один веский повод собраться за одним столом, ведь в этот день супругу примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой исполнилось 46 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх