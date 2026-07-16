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Пронедра

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Гибридный материал неожиданно переключил электрический порядок в чипах

Гибридный материал неожиданно переключил электрический порядок в чипах

В арсенале материаловедения давно есть два класса материалов с полярными свойствами: сегнетоэлектрики, в которых электрические диполи сориентированы в одном направлении, и антисегнетоэлектрики, где соседние диполи направлены в противоположные стороны.

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