Гибридный материал неожиданно переключил электрический порядок в чипах

В арсенале материаловедения давно есть два класса материалов с полярными свойствами: сегнетоэлектрики, в которых электрические диполи сориентированы в одном направлении, и антисегнетоэлектрики, где соседние диполи направлены в противоположные стороны.
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