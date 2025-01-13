Замедление роста зарплат грозит рынку труда нестабильностью: мнение экономиста

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Снижение темпов роста зарплат в некоторых отраслях может создать нестабильность на рынке труда, особенно учитывая существующий в России дефицит кадров, считает Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.
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