врач Очеретина назвала ТОП-7 суперпродуктов для защиты организма от рака

Ешьте эти овощи постоянно, чтобы защитить свой организм от онкологии.Врач травматолог-ортопед, миотерапевт, врач Ирина Очеретина подлилась списком "суперфудов", которые показали свою эффективность в противостоянии онкологическим осложениям.