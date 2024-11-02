В День народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по РТ

В День Народного единства изменится режим работы информационного центра МВД по Республике Татарстан. 4 ноября прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по информационно-справочной линии осуществляться не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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