Red Bull назвал нового руководителя отдела стратегии команды

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель отдела стратегии Red Bull Уилл Кортни достиг договорённости о контракте с McLaren, но его действующее соглашение с Red Bull Racing рассчитано до середины 2026 года, и «Красные Быки» не отпустят британца к главным соперникам.
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