Редкие чудотворные иконы, которые помогут вам в трудных жизненных ситуациях Алёна ЮрьеваВ православной традиции иконы играют особую роль, являясь не только священными изображениями, но и связующими звеньями между верующими и духовным миром.
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