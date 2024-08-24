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Редкие чудотворные иконы, которые помогут вам в трудных жизненных ситуациях

Редкие чудотворные иконы, которые помогут вам в трудных жизненных ситуациях

Редкие чудотворные иконы, которые помогут вам в трудных жизненных ситуациях Алёна ЮрьеваВ православной традиции иконы играют особую роль, являясь не только священными изображениями, но и связующими звеньями между верующими и духовным миром.

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