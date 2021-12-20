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Гастроэнтеролог указала на одну, главную ошибку жителей России во время праздничного застолья

Гастроэнтеролог указала на одну, главную ошибку жителей России во время праздничного застолья

Мария Колесникова, заведующая 2-м терапевтическим отделением Московской облбольницы имени профессора Розанова, рассказала, какую главную ошибку совершают многие жители России в преддверии праздников, сопровождающихся обильным потреблением пищи.

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