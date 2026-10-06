В КХЛ прошёл благотворительный матч в поддержку людей с церебральным параличом

Матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Салават Юлаев» из Уфы и новосибирской «Сибирью» был приурочен к Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, ежегодно отмечаемому в первую среду октября.