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Регионы России

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В КХЛ прошёл благотворительный матч в поддержку людей с церебральным параличом

В КХЛ прошёл благотворительный матч в поддержку людей с церебральным параличом

Матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между командами «Салават Юлаев» из Уфы и новосибирской «Сибирью» был приурочен к Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, ежегодно отмечаемому в первую среду октября.

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