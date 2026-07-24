Всё готово для проверки наличия ОСАГО по камерам

Национальная страховая информационная система (НСИС) полностью завершила техническую интеграцию баз данных с Госавтоинспекцией, а это значит, что всё готово к запуску фиксации наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с помощью камер.
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