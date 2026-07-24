Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

300 подписчиков

Всё готово для проверки наличия ОСАГО по камерам

Всё готово для проверки наличия ОСАГО по камерам

Национальная страховая информационная система (НСИС) полностью завершила техническую интеграцию баз данных с Госавтоинспекцией, а это значит, что всё готово к запуску фиксации наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с помощью камер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии