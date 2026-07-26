Главком ВМФ Моисеев: атомные подводные лодки будут служить России более 30 лет

Атомные подводные лодки проекта "Борей" будут служить России на протяжении ближайших 30-40 лет. Об этом в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.