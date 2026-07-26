Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Главком ВМФ Моисеев: атомные подводные лодки будут служить России более 30 лет

Главком ВМФ Моисеев: атомные подводные лодки будут служить России более 30 лет

Атомные подводные лодки проекта "Борей" будут служить России на протяжении ближайших 30-40 лет. Об этом в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Александр Моисеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии