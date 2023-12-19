Новые победы учащихся Бобруйской районной детской школы искусств.

Учащиеся районной детской школы искусств снова с победными новостями. Об этом сообщила заместитель директора районной ДШИ Жанна Любанец, Участники вокально-инструментального ансамбля ´Міхалёўскія пястухі´ (на главном фото) достойно проявили себя в VIII Межрегиональном конкурсе-фестивале детского и юношеского народного творчества ´Родничок´.
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