Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 09:54 ВКC России поразили места сосредоточения живой силы и техники ВСУ В Харьковской области: в районе села Приколотное четырьмя высокоточными планирующими боеприпасами УМПБ уничтожены пункты временной дислокации 129‑й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
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