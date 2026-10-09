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Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 октября (обновляется)

Актуальная информация об обстановке на линии фронта 9 октября (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Сергей Бобылев 09:54 ВКC России поразили места сосредоточения живой силы и техники ВСУ В Харьковской области: в районе села Приколотное четырьмя высокоточными планирующими боеприпасами УМПБ уничтожены пункты временной дислокации 129‑й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

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