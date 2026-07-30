Уже выпущенный флагман Samsung станет холоднее и быстрее. Компания готовит важное обновление для Galaxy Z Fold8 Ultra

Августовская прошивка улучшит охлаждение и общую производительность нового складного флагманаПо данным инсайдера Таруна Ватса (Tarun Vats), Samsung готовит для складного смартфона Galaxy Z Fold8 Ultra первое крупное программное обновление после выхода устройства.
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