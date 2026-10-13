59-летнего миллиардера Романа Абрамовича обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.После того как документы, связанные с офшорами Абрамовича на Кипре, попали в распоряжение журналистского проекта Cyprus Confidential, их проанализировали издания The Guardian, The Bureau of Investigative Journalism и BBC.