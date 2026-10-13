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Романа Абрамовича обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Романа Абрамовича обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

59-летнего миллиардера Романа Абрамовича обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.После того как документы, связанные с офшорами Абрамовича на Кипре, попали в распоряжение журналистского проекта Cyprus Confidential, их проанализировали издания The Guardian, The Bureau of Investigative Journalism и BBC.

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