59-летнего миллиардера Романа Абрамовича обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.После того как документы, связанные с офшорами Абрамовича на Кипре, попали в распоряжение журналистского проекта Cyprus Confidential, их проанализировали издания The Guardian, The Bureau of Investigative Journalism и BBC.
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