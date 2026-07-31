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Контрафронт

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Мали: Правительственные чиновники продлили ночной комендантский час в регионе Мопти с 23:00-06:00 по...

Мали: Правительственные чиновники продлили ночной комендантский час в регионе Мопти с 23:00-06:00 по местному времени/GMT как минимум до 29 августа после скоординированных атак боевиков Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (ДНИМ) и Фронта освобождения Азавада (ФЛА) по всей стране.

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