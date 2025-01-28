14-летний зацепер погиб на станции Красный Балтиец в Москве

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Подросток-зацепер погиб на железной дороге в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
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