ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Москве растет число учащихся средних школ, выбирающих ИТ-направление, сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.
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